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    • 30.06.2021 10:05
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    Elmalı dava mektubu (resimli anlatım) nedir? Elmalı davası son durum nedir? Merve - Rahmi Akman son dakika tutuklandı mı?

    Elmalı dava mektubu resimli anlatım Türkiye'nin ilk sırasına yerleşti. Elmalı davası son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merve - Rahmi Akman tutuklandı mı sorularına yanıt aranmaya başlandı. Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne ile üvey baba gözaltına alınmıştı. Anne ve üvey baba için tahliye kararı verilmesine sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Konuyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi. Peki Merve - Rahmi Akman son dakika tutuklandı mı? Elmalı dava mektubu (resimli anlatım) nedir? Elmalı davası son durum nedir?

    takvim.com.tr
    Elmalı davası son durum! Merve - Rahmi Akman tutuklandı mı?

    Elmalı davası son durum nedir? Elmalı dava mektubu resimli anlatımı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyanın ilk sırasına oturan Elmalı davasında Merve Rahmi Akman tutuklandı mı? Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.

    ELMALI DAVA MEKTUBU NEDİR?

    Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

    Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.

    Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

    G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.

        BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: KARARA İTİRAZ ETTİK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tepki çeken kararın ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, karara itiraz edildiği, tutuklama talebinin yinelendiği vurgulandı.

        Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

        06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

        Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

        05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

        05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

        21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

        Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

        Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        BAKAN GÜL: HSK DA KONU HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

        Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK'nın konu hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Bakan Gül'ün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."
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        Haberler Güncel Elmalı dava mektubu (resimli anlatım) nedir? Elmalı davası son durum nedir? Merve - Rahmi Akman son dakika tutuklandı mı?