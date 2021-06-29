SON DAKİKA: YKS'ye giren başörtülü öğrenciye 28 şubat zulmü! "Senden hiçbir şey olmaz"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 2 milyonu aşkın öğrenciden biri de Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi'nden mezun Ayşegül G.'ydi. Pazar günü YKS'nin ikinci oturumu için sınava gireceği Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'na giden Ayşegül G. sınav salonunda büyük travma yaşadı.
GÖZETMEN BAŞÖRTÜLÜ AYŞEGÜL G.'YE SÖZLÜ PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI
İddiaya göre; kendisini karşılayan gözetmen Mustafa Kaplan, başörtülü Ayşegül G.'ye sözlü psikolojik şiddet uyguladı. Emniyete giden genç kız, Kaplan'dan şikâyetçi oldu. Savcılık adli soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.
ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK ŞİDDET
Sabah'ın haberine göre, Ayşegül G., "Görevliler önce kimlikteki fotoğrafa hiç benzemediğimi söylediler. Sınav öncesi yanıma gelen Mustafa Kaplan, 'Sen hangi okul mezunusun' diye sordu. Fen lisesi mezunu olduğumu söyleyince, 'Fen lisesinde ne işin var. İmam hatip okusana, senin gibi tipler imam hatipte olur. Bu sıcakta niye başörtüsü takıyorsun çıkarsana' dedi.