Milas'ta korkutan yangın! Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü

Yangın, dün akşam saatlerinde Alaçam Mahallesi Akçaalan mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Muğla Tarım Orman Müdürü Barış Saylak da alana gelerek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.