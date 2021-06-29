Son dakika: FETÖ'cü Atalay Demirci'nin hapis cezasına istinaftan onama

Daha sonra FETÖ'ye ait 'Dünya Radyo'da program yapmaya başlayan Demirci, örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldı. Demirci, örgüt imamlarından 'Vefa' kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız ile 2005'te Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etti ve onun için gösteri yaptı. Daha sonra televizyon kanalının düzenlediği yetenek yarışmasına katılarak birinci oldu.

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