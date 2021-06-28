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    Restoran ve kafelerin güncel çalışma saatleri 2021! 1 Temmuz'dan sonra kafe, restoran, lokantalar saat kaçta açılıp kapanacak?

    Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 1 Temmuz tarihini işaret ederek pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılmasına dair pek çok konuyu ele aldı. Bu gelişmeler sonrası, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgeyi dün yayımladı. En merak edilen konular arasında restoran ve kafe çalışma saatleri oldu. Peki, Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri değişti mi? 1 Temmuz sonrası kafe ve restoranlar saat kaçta açılıp kapanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Restoran ve kafelerin güncel çalışma saatleri 2021!

    Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, 1 Temmuz tarihini işaret ederek pek çok kısıtlama ile ilgili alınan kararları açıklamıştı. Bu noktada gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeye çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgeyi dün yayımladı. Peki, Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri değişti mi? 1 Temmuz sonrası kafe ve restoranlar saat kaçta açılıp kapanacak? İşte detaylar!

    1 TEMMUZ'DAN SONRA KALDIRILIYOR

    Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.Koronavirüsle mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

    RESTORANLAR VE KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? 1 TEMMUZ'DAN SONRA SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

    Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.



        KAHVEHANELER'DEKİ KISITLAMALAR KALDIRILACAK

        Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

        NARGİLE YASAĞINA DEVAM EDİLECEK

        Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.Bangladeş, Brezilya, G. Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek..

        Genelgede yer alan "Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek." ifadesine göre kafe ve restoranlar bu kapsamda ruhsatlarında yer alan saatlere göre çalışabilecek.
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        Haberler Güncel Restoran ve kafelerin güncel çalışma saatleri 2021! 1 Temmuz'dan sonra kafe, restoran, lokantalar saat kaçta açılıp kapanacak?