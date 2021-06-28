Restoran ve kafelerin güncel çalışma saatleri 2021! 1 Temmuz'dan sonra kafe, restoran, lokantalar saat kaçta açılıp kapanacak?

NARGİLE YASAĞINA DEVAM EDİLECEK

Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.Bangladeş, Brezilya, G. Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek..

Genelgede yer alan "Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek." ifadesine göre kafe ve restoranlar bu kapsamda ruhsatlarında yer alan saatlere göre çalışabilecek.