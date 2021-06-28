Restoran ve kafelerin güncel çalışma saatleri 2021! 1 Temmuz'dan sonra kafe, restoran, lokantalar saat kaçta açılıp kapanacak?

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, 1 Temmuz tarihini işaret ederek pek çok kısıtlama ile ilgili alınan kararları açıklamıştı. Bu noktada gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeye çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgeyi dün yayımladı. Peki, Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri değişti mi? 1 Temmuz sonrası kafe ve restoranlar saat kaçta açılıp kapanacak? İşte detaylar!
1 TEMMUZ'DAN SONRA KALDIRILIYOR
Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.Koronavirüsle mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.
RESTORANLAR VE KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? 1 TEMMUZ'DAN SONRA SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.