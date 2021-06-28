CHP'li Zeydan Karalar 84 gün önce açtığı parkın açılışını ikinci kez yaptı

Bir katlı kreşin temel atma törenini "Dev projeye imza atmış" gibi gösterip 2 büyükşehir, 8 ilçe ve 2 milletvekiliyle gerçekleştiren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şimdi de 84 gün önce açtığı parkın açılışını ikinci kez yaparak tepkilere neden oldu. 3 Nisan'da gerçekleşen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sanatçılarla birlikte Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan "Portakal Çiçeği Parkı" nın açılışını görkemli bir şekilde açan Zeydan Karalar'a sosyal medyadan tepkiler yağdı. Paylaşımlarda "Ayda bir kez o parkın açılışı yapılıyor. Hani öyle abartılacak bir parkta da değil doğru neyse", "Valla uyduruk bir parkı konserle açmak gibi büyük bir hizmet yaptığınız için sizi tebrik ederim" ifadelere kullanıldı. İkinci kez açılan parkın açılışı ile Sarıçam ilçesinde yapılacak kreşin temel atma törenlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da katıldı.