CHP'li Zeydan Karalar 84 gün önce açtığı parkın açılışını ikinci kez yaptı

Bir katlı kreşin temel atma törenini "Dev projeye imza atmış" gibi gösterip 2 büyükşehir, 8 ilçe ve 2 milletvekiliyle gerçekleştiren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şimdi de 84 gün önce açtığı parkın açılışını ikinci kez yaparak tepkilere neden oldu. 3 Nisan'da gerçekleşen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sanatçılarla birlikte Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan "Portakal Çiçeği Parkı" nın açılışını görkemli bir şekilde açan Zeydan Karalar'a sosyal medyadan tepkiler yağdı. Paylaşımlarda "Ayda bir kez o parkın açılışı yapılıyor. Hani öyle abartılacak bir parkta da değil doğru neyse", "Valla uyduruk bir parkı konserle açmak gibi büyük bir hizmet yaptığınız için sizi tebrik ederim" ifadelere kullanıldı. İkinci kez açılan parkın açılışı ile Sarıçam ilçesinde yapılacak kreşin temel atma törenlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da katıldı.
SANATÇILARLA BİRLİKTE AÇTI
3 Nisan'da ve pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki "Portakal Çiçeği Parkı" Başkan Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, Adanalı sanatçılar ve konuklar ile birlikte yapıldı. Sabah'ın haberine göre Başkan Karalar, parkın açılışında "Ben her zaman halkımın yanındayım. Karnavalın en iyi şekilde yapılması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Portakal Çiçeği Parkı'nın Adana'ya, Yüreğirli kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Parkımız bundan sonraki karnavallarda önemli etkinliklere ev sahipliği yapacaktır" demişti.
ADANALILARI AÇILIŞA ÇAĞIRDI
84 gün sonra 23 bin metrekarelik "Portakal Çiçeği Parkı" parkın açılışı için kentin değişik noktalarına ve sosyal medyadan reklamlar veren Zeydan Karalar'ın aynı parkı ikinci kez tören düzenleyerek açılış yapması vatandaşı şaşırttı. Adanalıları sosyal medyadan ve attığı mesajlarla parkın açılışına davet eden Karalar'a vatandaşlar sosyal medyada, "Nisan ayında yapılan parkın açılışının yeniden yapılması nedir? Adanalının parasını siyasi şovuna harcamayı bırak", "Ayda bir kez o parkın açılışı yapılıyor. Hani öyle abartılacak bir parkta da değil doğru neyse", "Valla uyduruk bir parkı konserle açmak gibi büyük bir hizmet yaptığınız için sizi tebrik ederim" paylaşımlarında bulundular.