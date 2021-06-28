Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliğine ziyaret: Stratejik ilişkilerimiz var

"Resmi görüşmeler yapmak üzere ata vatan toprağı Kırgızistan'a bulunmaktan ve Bişkek Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunan Türkiye ile Kırgızistan arasında başta siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri alanlarda olmak üzere çok boyutlu ve stratejik ilişkiler bulunmaktadır. Bişkek Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki kardeş ülke arasındaki bu ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır."