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    • 28.06.2021 20:12
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Roma'da 'Suriye' konulu toplantıya katıldı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı. Toplantıda görüşlerini dile getiren Çavuşoğlu, Suriye'de mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu Suriye konulu toplantıya katıldı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'i aşkın ülke ile uluslararası organizasyondan temsilcilerin hazır bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nın ardından yine Roma Fuar Merkezi'nde yapılan Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantısına katıldı.



    G20 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI
    Çavuşoğlu, başkent Roma'daki temaslarının ardından yarın G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Matera kentinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Roma'da 'Suriye' konulu toplantıya katıldı