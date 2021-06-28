Cihan Ekşioğlu ne iş yapıyor? Cihan Ekşioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

EKBA Holding, inşaat sektöründe öncelikli olarak tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 70 yıldan fazla zamandır inşaat sektöründe tecrübesi olan EKBA Holding tarafından hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projeler hayata geçirdi.

Şirketin büyük ölçekli ve küçük ölçekli, yurtiçi ve yurtdışı merkezli projeleri aynı anda yönetecek deneyimi bulunuyor. Yurt içindekilerin yanı sıra, yurt dışında da fark yaratan büyük ölçekli inşaat projelerinde EKBA Holding imzası bulunuyor.