Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mesaj gönderdi: Şu anda Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Bu durumun sorumluluklarını artırdığını, tüm gelişmeleri dikkatle takip edip, proaktif önlemler aldıklarını ifade eden Akar, "Sorumluluklarımız, görevlerimiz, omuzlarımızdaki yük arttı. Hep beraber, bir bütünlük içinde bu sorumluluğu elimizi taşın altına sokarak paylaşacağız. Herkes elinden gelen katkıyı sağlayacak, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirecek." diye konuştu.

"AYRILIK-GAYRILIK YOK, 84 MİLYON BİR VE BERABER"

Türkiye'nin başta terörle mücadele olmak üzere, tüm konularda bir taraftan kendi hak, alaka ve menfaatlerini korurken diğer taraftan da dost, kardeş ülkelerin hak ve hukukunu korumak için gerekeni yaptığını aktaran Akar, şunları söyledi: