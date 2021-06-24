Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mesaj gönderdi: Şu anda Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Personeli başarıları dolayısıyla tebrik eden Akar, "Terör yuvalarına, teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bunlar neredeyse Sinat-Haftanin'den, Metina'dan başlayıp Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, arkasından Gara, Kandil, Asos dahil neredelerse oradayız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar terörü bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ankara'daki 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştirilen Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) teslim töreninin hemen ardından Diyarbakır'a geçti.
8. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret eden Akar ve TSK komuta kademesi faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, personelle bir araya geldi. Akar ve komutanlar daha sonra Malatya'ya gitti.