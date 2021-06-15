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    • 15.06.2021 15:19
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    Akşener'in ekibinden yeni tiyatro! 'Para etmiyor' diye dökülen soğanlar Akşener ayrılınca geri toplandı

    'nin bir tiyatrosu daha ifşa oldu. Genel Başkan ’in ’da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yeni bir “tiyatro” sergilendi. Bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle Akşener’in konvoyu geçerken yola döktü. Akşener’in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplandı. Geçtiğimüz günlerde de esnaftan olumsuz yanıt alamayınca Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarında görevli biri esnaf gibi çıkartılmıştı.

    Akşener'in ekibinden yeni tiyatro!
    'nın ilçesinde, Genel Başkanı tarlada çiftçileri ziyaret etti. Bölgede çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi, bir çuval soğanı para etmediği gerekçesiyle Meral Akşener'in önüne döktü.



    İsmi öğrenilemeyen kişi soğanları döktükten sonra, Meral Akşener'e "para yapmıyor" diye bağırıp isyan etti.



    Akşener daha sonra bölgeden ayrıldıktan sonra çiftçi para etmediği gerekçesiyle döktüğü soğanları geri yerden topladı.


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    Haberler Güncel Akşener'in ekibinden yeni tiyatro! 'Para etmiyor' diye dökülen soğanlar Akşener ayrılınca geri toplandı