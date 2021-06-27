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    • 28.06.2021 05:20
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    Son dakika: 81 ilde uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen sona erecek.

    AA
    31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.



    İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri ile cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.




    Buna göre, Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.



        1 TEMMUZ'DA KISITLAMALAR SONA ERİYOR
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelge ile 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen sona erecek.

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