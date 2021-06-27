İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık bu CHP'den

Başdaş "Kemeraltı ziyaretimizde CHP yerel yönetiminden bıktım oradan istifa ederek AK Parti'ye üye oldum diyerek isyanını ve temennisini dile getiren bir vatandaşımız. Yanında da bizlere "iyi ki varsınız" diyen kızı. Sizlerde iyi ki varsınız. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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