İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık bu CHP'den

Uzun yıllardır CHP'li belediyeler tarafından yönetilen İzmir'de vatandaş isyan etme noktasına geldi.
Her yağmur sonrası selle boğuşan, trafik sorununu çözemeyen ve altyapı çalışmalarından yetersiz kalan CHP'li belediyeler vatandaşı çileden çıkardı.
"BIKTIK ARTIK BU CHP'DEN"
izmir Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile dertleşen vatandaş, "Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den." dedi.