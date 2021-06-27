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    • 27.06.2021 22:54
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    İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık bu CHP'den

    CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti. İzmir Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile konuşan vatandaş, 'Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den. Şuramıza kadar geldi.' diyerek tepki gösterdi.

    Bıktık artık bu CHP'den

    Uzun yıllardır CHP'li belediyeler tarafından yönetilen İzmir'de vatandaş isyan etme noktasına geldi.

    Her yağmur sonrası selle boğuşan, trafik sorununu çözemeyen ve altyapı çalışmalarından yetersiz kalan CHP'li belediyeler vatandaşı çileden çıkardı.

    "BIKTIK ARTIK BU CHP'DEN"
    izmir Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile dertleşen vatandaş, "Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den." dedi.

    AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

        Başdaş "Kemeraltı ziyaretimizde CHP yerel yönetiminden bıktım oradan istifa ederek AK Parti'ye üye oldum diyerek isyanını ve temennisini dile getiren bir vatandaşımız. Yanında da bizlere "iyi ki varsınız" diyen kızı. Sizlerde iyi ki varsınız. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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