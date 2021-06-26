Türkiye düşmanı Reuters, yine düğmeye bastı! Ülkelerin normalleşme haberini verirken çifte standart uyguladı

İngiliz haber ajansı Reuters, yeni bir algı operasyonu başlattı!

'Türkiye, Fransa, Finlandiya, İrlanda ve İngiltere için kısıtlamalar kalkıyor' haberi yaptı.

Ancak Türkiye haberi için kullandığı fotoğraf, hem gazetecilerden hem de vatandaşlardan büyük tepki aldı.

Kağıt ve plastik toplayıcısının paylaşıldığı görsele "Çifte standart kokuyor. Bu haber net kötü niyetli yapılmıştır" açıklaması yapıldı.

TAKVİM gazetesi yazarı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, "Bu ajanslar Türkiye karşıtlığı temelinde yapılandıkları her haberde olumsuz bir havayla karşılaşıyoruz. Reuters'ın yaptığı son girişim de bunun örneklerinden birisi. Diğer ülkelerde yapılanları şirin, Türkiye'de yapılan güzel gelişmeleri fotoğraflar ve benzeri şeylerle algı üzerinden kötü göstermeye çalışmak gazetecilik ilkeleriyle çelişen bir şeydir. Uluslararası haber ajanslarının objektifliği öğrenmeleri gerektiğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

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BURAM buram çifte standart kokuyor.

ART niyetin çok aşikar olduğu haberdir.

NE olursa olsun özellikle yapılmış bir eylem. Kınıyorum.

REUTERS adına inanılmaz bir eziklik olmuş. Neden Paris haberinde evsiz siyahileri, fareleri koymuyorsun?

YİNE şaşırtmadılar.