İngiliz Reuters yine algı peşinde! Türkiye'deki normalleşme sürecini bu fotoğrafla servis ettiler!

NATO ZİRVESİ'NDE DE ALGI OPERASYONU YAPMIŞTI

Reuters, 14 Haziran'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ın oturduğu sırada Biden ile selamlaşırken çekilen fotoğraflar üzerinden de algı operasyonu yapmıştı.

CHP YANDAŞI MEDYA VE FETÖ'CÜLER ÇANAK TUTTU

Algı operasyonuna CHP yandaşı Cumhuriyet, Oda TV gibi yayın organlarının yanısıra FETÖ'nün yayın organlarından kronos haber ve firari FETÖ'cü Emre Uslu da yaptıkları paylaşımla çanak tuttu.