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    • Güncel
    • 23.06.2021 14:10
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    • 23.06.2021 14:10
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    İngiliz Reuters yine algı peşinde! Türkiye'deki normalleşme sürecini bu fotoğrafla servis ettiler!

    Her fırsatta Türkiye üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkan İngiliz Reuters skandallarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak ’nde Başkan Erdoğan ve Biden’ın fotoğrafı üzerinden provokasyon yapan Reuters, bu kez de normalleşme ile ilgili ele aldığı haberlerde resimlerle algı yaptı.

    İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, bir kez daha Türkiye hakkında algı oluşturmaya çalıştı.

    Fransa'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gevşetildiğini aktaran Reuters, turistlerin Paris'e döndüğünü belirtirken, başkent genelinden görüntülere yer verdi.

    FRANSA VE TÜRKİYE'NİN TAKDİM EDİLME ŞEKLİ
    Tur botundaki Amerikalı Oscar Galeas ve Stephany Novoa çiftinin, pandemi nedeniyle yarıda kalan balayılarını Paris'te tamamladığı belirtildi.

    Ancak Türkiye ile ilgili hazırlanan haberde kullanılan görsel, algı operasyonunu gözler önüne serdi.

    TÜRKİYE HAKKINDA ALGI OPERASYONU
    "Türkiye, temmuz ayından itibaren koronavirüs kısıtlamalarını daha da hafifletecek" başlıklı haberde kullanılan fotoğraf dikkati çekti.

    Dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu görülen fotoğraf ile "Türkiye'de hayat durdu" algısı oluşturulmaya çalışıldı.

    Fransa ve Türkiye'nin okurlara aktarılma şeklindeki bariz farklılık, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu.

        NATO ZİRVESİ'NDE DE ALGI OPERASYONU YAPMIŞTI
        Reuters, 14 Haziran'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ın oturduğu sırada Biden ile selamlaşırken çekilen fotoğraflar üzerinden de algı operasyonu yapmıştı.

        CHP YANDAŞI MEDYA VE FETÖ'CÜLER ÇANAK TUTTU
        Algı operasyonuna CHP yandaşı Cumhuriyet, Oda TV gibi yayın organlarının yanısıra FETÖ'nün yayın organlarından kronos haber ve firari FETÖ'cü Emre Uslu da yaptıkları paylaşımla çanak tuttu.

        FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ
        Provokasyona sert tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında, "Başkan Erdoğan bugün NATO zirvesinde Biden ile bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek." ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Güncel İngiliz Reuters yine algı peşinde! Türkiye'deki normalleşme sürecini bu fotoğrafla servis ettiler!