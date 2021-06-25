Son dakika: Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Bazı bakanlık ve kurumlar, Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, Dr. Ali Osman Akalan atandı.
Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Ahmet Başar Şen getirildi.
Türk Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına, Serhat Gök atandı.
İçişleri Bakanlığında açık bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Sezgin Demircioğlu getirildi.