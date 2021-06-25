Bingöl'deki 5.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı: Kafede oturan vatandaşlar böyle kaçtı

İKİ EVDE AĞIR HASAR VAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı ve Çelebi köylerinde birer evde ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

AFAD'dan saat 23.00 itibarıyla yapılan açıklamada, Bingöl'ün Kiğı ilçesi Aşağı Serinyer köyüne 2,28 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 15,51 kilometre derininde meydana geldiği ifade edildi.

Hasar tespitine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elazığ ili Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyünde 1, Çelebi köyünde 1 olmak üzere 2 evde ağır hasar olduğu öğrenilmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilmiştir.

Bölgeye barınma ihtiyacının karşılanması için 50 adet çadır yönlendirilmiştir. Deprem sonrası en büyüğü 2,8 olmak üzere 11 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı öğrenilmiştir. Çevre illerde tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."