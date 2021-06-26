Türkiye, Covid-19'u bitirmek için aşılamayı hızlandırdı: 18 yaş üstü gençlerin aşılanmasına başlandı

Türkiye, Covid-19'u bitirmek için aşılamayı hızlandırdı. Dünden itibaren 18 yaş üstü gençlerin aşılanmasına başlandı. Gençler aşıya büyük ilgi gösterirken hastanelerde yoğunluk vardı.

Dünyada ise Delta varyantı alarmı başladı. Yüzde 60 daha bulaşıcı olan bu tür, vaka sayılarını bir anda artırdı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 134 Delta varyantı vakasının bulunduğunu açıkladı.

Ordu Ünye'de sitede oturan ve COVİD-19 testi pozitif çıkan Azerbaycan uyruklu bir kadında Delta varyantına rastlandı. Kadının temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanlarıyla birlikte toplam 56 kişi karantinaya alındı.

NOTLAR

JAPON bilim insanları açıkladı: Delta varyantı 2 kat daha bulaşıcı.

İSRAİL'de Delta varyantı etkisini artırdı. Kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden başladı.

ABD'de bilim insanları, Coronavirüs'ün kökeninin 20 bin yıl önceye dayandığı iddia etti.

ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

ABD, İsrail, İngiltere ve İskoçya'da Delta varyantına yönelik araştırma yapıldı. Bu türün, 5 ila 24 yaş arasında daha etkili olduğu ortaya çıktı.

ÇETİNKAYA

Ankara'da yoğun bakım hemşiresi Çiğdem Berfin Çetinkaya (23), bir ay arayla iki kez COVİD- 19'a yakalandı.

7 gün yoğun bakımda kaldı! Hastalığı yenen genç sağlıkçı, önceki gün yeniden görevine başladı. "Çok üzüldüm. Hiç düşünmüyordum orada yatacağımı. Daha güçlüyüm, zannediyordum. Şimdi antikorluyum ama şartlar oluştuğunda aşımı olmak istiyorum" açıklaması yaptı.