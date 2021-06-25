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    • 25.06.2021 19:55
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son koronavirüs (Kovid-19) tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi, 56 kişi ise hayatını kaybetti. İşte tüm detaylar...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son koronavirüs (Kovid-19) tabloyu paylaştı.



    Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 222 bin 936 testte 5 bin 630 vaka, 477 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    Bugünkü verilerle toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586, toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, toplam vefat sayısı 49 bin 473, toplam ağır hasta sayısı 737, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 261 bin 892 oldu.


    Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

    24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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            18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu