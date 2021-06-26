Muhabiri darp eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın adamlarından skandal ifade: Hiç görmedik

"KİM DARP ETTİ BİLMİYORUM"

Kendisinin o anda olay yerinde olduğunu kabul etmesine rağmen gazeteci Mustafa Uslu'nun kendisini nasıl teşhis ettiğini anlamadığını söyleyen çiftliğin idari işler sorumlusu Ahmet Yılmaz, "Olay anında görüntü almak isteyen gazeteci İbrahim Hasırcı isimli şahıs yıkım bittiği zaman görüntü alınmasına izin verileceğini söyledim. İbrahim Hasırcı ile aramda yaklaşık 30 metre vardı. Ben İbrahim Hasırcı ile ismini dosya kapsamından öğrendiğim Mustafa Uslu'nun birlikte yere düştüğünü gördüm. Bunun üzerine yanlarına gittim. Müştekiyi kim darp etti bilmiyorum. Müşteki beni nasıl teşhis etmiş bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.