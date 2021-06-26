Muhabiri darp eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın adamlarından skandal ifade: Hiç görmedik

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Lütfü Türkkan'a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu'yu darp eden Lütfü Türkkan'ın yeğeni İbrahim Hasırcı'nın, çiftliğin idari işler sorumlusu Ahmet Yılmaz'ın, Lütfü Türkkan'ın makam şoförü Çağhan Çileli'nin ve Yusufcan Çapraz'ın ifadeleri ortaya çıktı.
Saldırgan şahıslardan üçünün, darp edilen muhabiri hiç görmediklerini söylemeleri ise dikkat çekti.
YERE YATIRIP TEKMELEDİ, 'BERABER YERE DÜŞTÜK' DEDİ
Gazeteci Mustafa Uslu'yu ağır bir şekilde darp eden ve yüzünde kalıcı bir yara açılmasına sebep olan saldırganlardan İbrahim Hasırcı verdiği ifadesinde, "Müştekinin aldığı görüntüleri jandarma ekiplerine iletmek için müştekiyi tuttuğum anda beraber yere düştük.
Müştekiye ait çantada bulunan kameralar bu sırada zarar görmüş olabilir. Bu sırada Ahmet Yılmaz yanımıza gelerek beni yerden kaldırdı. Müşteki ayağa kalktıktan sonra bana yönelik küfür etti. Beni tekmeledi, bana hakaret etti" şeklinde konuştu.