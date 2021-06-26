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    Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral Interpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

    Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Kuzey Makedonya'nda İnterpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Zafer Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    İnterpol Zafer Saral'ı Türkiye'ye teslim etti

    Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalandı. Saral, İnterpol tarafından Türkiye'ye teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Zafer Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    CİHAN SARAL DA KUZEY MAKEDONYA YAKALANMIŞTI
    Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cihan Saral tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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