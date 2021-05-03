Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2021 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 11:01
    ABONE OL

    Son dakika: suç örgütüne operasyon! Kırmızı bültenle aranıyordu! 'da yakalanıp getirildi!

    Son dakika haberleri... 'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan 19 Temmuz 2016'da Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmesi sonucu 2 kişinin öldürülmesi konusunun faili olarak kırmızı bültenle aranan C.S. tarafından Kuzey 'da yakalanarak yurda getirildiği öğrenildi.

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kamuoyunda "" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    Polis, yaptığı çalışmanın ardından 29 Nisan'da il genelinde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, 8 şüpheliyi yakaladı.

    Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 580 tabanca fişeği ele geçirildi.

    Yapılan araştırmada örgüt elebaşı Ö.K.'nin, Bakırköy'deki bir arsayı üzerine devralmasının ardından 2 kişiyi tehdit ederek silahla saldırıda bulunduğu, ayrıca örgüt üyeleriyle 'de bir arsa sahibinin aracına silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

    CİNAYET ZANLISI KUZEY MAKEDONYA'DA YAKALANARAK YURDA GETİRİLDİ
    Organize suç örgütü tarafından 19 Temmuz 2016'da Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmesi sonucu 2 kişinin öldürülmesi konusunun faili olarak kırmızı bültenle aranan C.S. tarafından Kuzey 'da yakalanarak yurda getirildi. Şüpheli, 1 Mayıs'ta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Teröre bir darbe daha!
    Haberler Güncel Son dakika: Sarallar suç örgütüne operasyon! Kırmızı bültenle aranıyordu! Makedonya'da yakalanıp getirildi!