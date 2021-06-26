Muhsin Köse kimdir, kaç yaşında, nereli? Erdoğan'ı kızdıran Muhsin Köse kim?

Muhsin Köse kimdir? Erdoğan'ı kızdıran koruma Muhsin Köse'nin kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Muhsin Köse kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde koruması olan Muhsin Köse'ye makası kürsüye koyması konusunda tepki gösterdi. Erdoğan, "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" ifadelerini kullandı.
MUHSİN KÖSE KİMDİR?
Muhsin Köse, Denizli Tavaslıdır. Aydın İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak görev yaparken 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık koruma müdürlüğü görevine getirildi.
Daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isim olarak koruma polisliğini yapmaktadır.
NE OLDU?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde yanındaki isimlerden birine "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" diyerek tepki gösterdi.