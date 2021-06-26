Muhsin Köse kimdir, kaç yaşında, nereli? Erdoğan'ı kızdıran Muhsin Köse kim?

Muhsin Köse kimdir? Erdoğan'ı kızdıran koruma Muhsin Köse'nin kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Muhsin Köse kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde koruması olan Muhsin Köse'ye makası kürsüye koyması konusunda tepki gösterdi. Erdoğan, "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" ifadelerini kullandı.