Son dakika: PKK/YPG Afrin’de masum sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek! pic.twitter.com/AbvLeWtejq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2021