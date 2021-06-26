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    Son dakika: PKK/YPG Afrin’de masum sivilleri hedef aldı

    Son dakika haberi... MSB: Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek.

    PKK/YPG Afrin’de masum sivilleri hedef aldı

    Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek" denildi.

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