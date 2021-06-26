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    • 26.06.2021 09:35
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    Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

    Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hangi illerimizde yağış olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurt genelinde hava durumu raporu.

    Birçok il için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
    İstanbul: Parçalı bulutlu 29
    İzmir: Az bulutlu ve açık 35
    Adana: Parçalı ve az bulutlu 34


    Antalya: Az bulutlu ve açık 36
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Sakarya, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri ile öğle saatlerinde Trakya kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 35°C

    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 29°C

    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 33°C

    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 31°C

    Parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Konya, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 30°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        KONYA °C, 28°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 26°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 31°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 26°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 26°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 29°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BAYBURT °C, 31°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 26°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 25°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 31°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 33°C

            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 32°C

            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 28°C

            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 36°C

            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 39°C

            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 35°C

            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 38°C

            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu