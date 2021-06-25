Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2021 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 17:11
    ABONE OL

    'Bataklık' soruşturmasında flaş gelişme! 73 şüpheli hakkında dava

    Aon dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Bataklık Operasyonu" soruşturması kapsamında toplam 73 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

    'Bataklık' soruşturmasında flaş gelişme!

    Aon dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Bataklık Operasyonu" soruşturması kapsamında toplam 73 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan kamuoyunda "BATAKLIK" operasyonu olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yapılan soruşturma sonucunda 2 şüphelisi kurucu ve örgüt lideri, 5 şüphelisi örgüt yöneticisi, 53 şüphelisi örgüt üyesi, 13 şüphelisi örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda, toplam 73 şüpheli hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine, öncül suçu TCK 188 maddesi olmak üzere TCK 220/2, 3 282/1 ve 4 maddeleri kapsamında cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmıştır.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ertuğrul Gazi FSRU bugün devreye alınacak
    Haberler Güncel 'Bataklık' soruşturmasında flaş gelişme! 73 şüpheli hakkında dava