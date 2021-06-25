YKS sınavında otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? İstanbul'da 26-27 Haziran otobüsler ücretsiz mi?

İstanbul'da 26-27 Haziran otobüsler ücretsiz mi? YKS sınavında otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? Milyonlarca genç nefesini tuttu ve bu hafta sonu yapılacak YKS sınavlarına kilitlendi. Sınavlarda başarılı olmak için ter dökecek milyonlarca aday için birçok kolaylık da sağlanıyor. Pek çok ilde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz oldu. Peki İstanbul'da 26-27 Haziran yarın otobüs, metro, metrobüs, İETT ücretsiz mi?
İSTANBUL'DA OTOBÜS METRO METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Bu sene 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuruda bulunduğu YKS sınavı hafta sonunda 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'ye katılacak adaylara bazı illerden toplu taşımanın ücretsiz olduğu haberleri gelmeye başladı. Ancak İBB'den henüz böyle bir duyuru gelmedi.
İlerleyen saatler içerisinde yapılacak bir açıklama doğrultusunda toplu ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulama bu yöndeydi.
YKS sınavı 26 ve 27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'de; 27 Haziran Pazar günü ise YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'de ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45 yapılacak.