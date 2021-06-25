YKS sınavında otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? İstanbul'da 26-27 Haziran otobüsler ücretsiz mi?

İSTANBUL'DA OTOBÜS METRO METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Bu sene 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuruda bulunduğu YKS sınavı hafta sonunda 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'ye katılacak adaylara bazı illerden toplu taşımanın ücretsiz olduğu haberleri gelmeye başladı. Ancak İBB'den henüz böyle bir duyuru gelmedi.

İlerleyen saatler içerisinde yapılacak bir açıklama doğrultusunda toplu ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulama bu yöndeydi.