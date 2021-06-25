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    • 25.06.2021 11:31
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    SON DAKİKA: CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü partisinden istifa etti

    Son dakika haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

    AA
    CHP'de istifa depremi

    CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.


    CHP'DEKİ TECAVÜZLERİ SAVUNMUŞTU

    "CHP içinde taciz, tecavüz tabii ki olacak"


    Ezan üzerinden İslam düşmanlığı yapan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil partisindeki tecavüzleri savunmuş, "CHP içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz" diyerek büyük bir skandal imza atmıştı.

    Saliha Sera Kadıgil'in yemin fiyaskosu

    YEMİN REZALETİ
    CHP'den milletvekili seçilen Kadıgil, Meclis'teki yemin töreni sırasında metni okumakta zorlanarak gülme krizine de girmişti.



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü partisinden istifa etti