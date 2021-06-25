SON DAKİKA: CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü partisinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.



CHP'DEKİ TECAVÜZLERİ SAVUNMUŞTU





"CHP içinde taciz, tecavüz tabii ki olacak"



Ezan üzerinden İslam düşmanlığı yapan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil partisindeki tecavüzleri savunmuş, "CHP içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz" diyerek büyük bir skandal imza atmıştı.

Saliha Sera Kadıgil'in yemin fiyaskosu

YEMİN REZALETİ

CHP'den milletvekili seçilen Kadıgil, Meclis'teki yemin töreni sırasında metni okumakta zorlanarak gülme krizine de girmişti.





