Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2021 23:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 23:41
    ABONE OL

    Son dakika: MSB açıkladı! Türkiye ve ABD arasında kritik temas: Masada Afganistan var

    Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı" açıklamasını yaptı.

    Türkiye ve ABD arasında kritik temas! MSB açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD heyetlerinin, Afganistan'taki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldığını, görüşmelere devam edilmesi konusunda tarafların uzlaştığını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ve ABD heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.



    Açıklamada, "Görüşmelerde NATO Kararlı Destek Misyonu'nun bitmesinden sonra Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır." ifadelerine yer verildi.


    MSB'den yapılan açıklama

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı!
    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı! Türkiye ve ABD arasında kritik temas: Masada Afganistan var