Bingöl'deki 5.2'lik depremin ardından uzman isim uyardı: Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası şuan itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
5 ARTÇI DEPREM
AFAD, Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını bildirdi.