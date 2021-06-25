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    • 25.06.2021 22:56
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    Bingöl'deki 5.2'lik depremin ardından uzman isim uyardı: Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz

    AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde, yerin 15,51 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları ve deprem sonrası uzmanların açıklamaları...

    Bingöl'deki depremin ardından uyardı! Daha büyüğü...

    Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



    Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası şuan itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

    5 ARTÇI DEPREM
    AFAD, Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını bildirdi.



        'BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ'
        Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

        Görür, "Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF'ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



        Uzmanlar, meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

        Prof. Dr. Naci Görür: Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF'ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge.



        Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ Karakoçan dolayında M5.3 büyüklüğünde deprem. Geniş bir alanda hissedilmiş. DAF ya da KAF üzerinde değil. Deprem sağ-yanal atımlı Karakoçan Fayı üzerinde. Karakoçan yerleşim alanı alüvyon düzlüğü üzerinde olduğundan sarsıntıyı fazla hissetmesi normal.

        Prof. Dr. Ahmet Ercan: 21.28'de 4,6 km derinde K45D Doğu Anadolu Kırığı ile doğu-batı Bingöl Karakoçan, Sancak Uzunpınar kırığı kavşağında, 6 saniye sürdü. Kırsal kötü evler dışında büyük yıkım yapmaz. Son deprem 2010'da M6,0'dır. Arkasından büyük deprem gelirse şaşırırım. Bingöl-Karakoçan-Kiği-Elmalı dörtgeni depremlerin koşu alanıdır. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ile Sancak-Uzunpınar çevrili bir dörgen Türkiye'nin en duyarlı, en gergin alandır. DAK-KAK ile keşişmiştir. Burası yüksek çekincelidir. M5,3 ile kolay atlatılmıştır.
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        Haberler Güncel Bingöl'deki 5.2'lik depremin ardından uzman isim uyardı: Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz