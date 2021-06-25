Bingöl'deki 5.2'lik depremin ardından uzman isim uyardı: Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz





Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ Karakoçan dolayında M5.3 büyüklüğünde deprem. Geniş bir alanda hissedilmiş. DAF ya da KAF üzerinde değil. Deprem sağ-yanal atımlı Karakoçan Fayı üzerinde. Karakoçan yerleşim alanı alüvyon düzlüğü üzerinde olduğundan sarsıntıyı fazla hissetmesi normal.

Prof. Dr. Ahmet Ercan: 21.28'de 4,6 km derinde K45D Doğu Anadolu Kırığı ile doğu-batı Bingöl Karakoçan, Sancak Uzunpınar kırığı kavşağında, 6 saniye sürdü. Kırsal kötü evler dışında büyük yıkım yapmaz. Son deprem 2010'da M6,0'dır. Arkasından büyük deprem gelirse şaşırırım. Bingöl-Karakoçan-Kiği-Elmalı dörtgeni depremlerin koşu alanıdır. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ile Sancak-Uzunpınar çevrili bir dörgen Türkiye'nin en duyarlı, en gergin alandır. DAK-KAK ile keşişmiştir. Burası yüksek çekincelidir. M5,3 ile kolay atlatılmıştır.

