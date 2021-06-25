Mehmet Sevigen CHP'deki kara para gerçeğini A Haber'e anlattı, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı: Bu kara lekenin altından kalkamayız





"CHP'DE MUHALEFET ÇOĞUNLUKTA"

CHP'li İlhan Cihaner'in başlattığı imza kampanyasına değinen Sevigen, "Cihaner başlatmış biliyorsunuz, bir imza kampanayasına gidiyor İlhan ve arkadaşları. Bizim arkadaşların bir kısmı da böyle bir düşünce içerisindeler. Aslında muhalefet çoğunlukta CHP'de. Değişik gruplarda Trabzon milletvekili Haluk Peşken var, Umut Oran var, diğer arkadaşlarımız var, bizler varız..." şeklinde konuştu.



"PARTİ, KÖYÜ KASABASI OLMAYAN İNSANLARIN ELİNDE"

Sevigen açıklamasının son bölümünde ise "Yeni bir hareket var tekrar. Ayrılan Muharrem arkadaşımız var, ayrılan Sarıgül var... Parti o kadar garip insanların elinde ki enterasan! Tabanı olmayan, ili olmayan, ilçesi olmayan, köyü olmayan, kasabası olmayan insanların elinde..." ifadelerine yer verdi.



