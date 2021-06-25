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    • 26.06.2021 00:44
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    Mehmet Sevigen CHP'deki kara para gerçeğini A Haber'e anlattı, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı: Bu kara lekenin altından kalkamayız

    CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan 'kara para' skandalıyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. ARTI 1 TV'nin kurulması için toplanan paraların nerede olduğu soran Sevigen, Kılıçdaroğlu'na "Bu olay ortaya çıkmazsa bu kara leke CHP'nin üzerinde karabasan gibi durur ve biz bunun altından kalkamayız" diyerek komisyon kurması yönünde çağrı yaptı. Öte yandan Sevigen, FETÖ'cü eski CHP'li vekil Aykan Erdemir ile ilgili "Bunları kim getirdi bu partiye, kim bunları milletvekili yaptı, bunları sorgulamayacak mıyız?" şeklinde konuştu.

    Sevigen CHP'deki 'Kara Para' gerçeğini anlattı!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde parti içerisinde önemli görevlerde bulunan Mehmet Sevigen, A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    CHP'li isimilerin ARTI 1 TV'yi kurmak için para topladığı iddialarına Sevigen, daha önce paraların toplandığını ama televizyonun kurulmasının ertelendiğini söyledi.



    TOPLANAN PARALAR NEREDE?
    Daha sonra 2 yönetim kurulunun değişmesinin ardından kanalın kurulduğunu ifade eden Sevigen, toplanan paralarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

    Toplanan paralar nerede? CHP'nin envarterine bu para girdiyse görüşmesi lazım? Eğer böyle bir para yoksa Hazine'ye verilmesi lazım. Para toplanmadıysa belediye başkanları neden 'para verdik' dedi? Para toplandıysa nerede? Verdikleri isim olarak Erdoğan Toprak'ı işaret ediyor. Toprak, ise CHP'li eski belediye başkanlarının aday olamadıkları için yalan söylediklerini iddia etti. Herkes toplanan paraları soruyor.



    KARA LEKE CHP'NİN ÜZERİNDE DURUR
    Eğer Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunlara inanmıyorsa kuracak bir komisyon, araştıracak! Bu olay ortaya çıkmazsa bu kara leke CHP'nin üzerinde karabasan gibi durur ve biz bunun altından kalkamayız.



        "MİLLETVEKİLİ YAPTIĞIMIZ AYKAN ERDEMİR FETULLAH GÜLEN'İN YANINDA"
        A Haber'e konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, "Atatürk'ün mezarıyla kavga eden adama Kemal Bey gidiyor rozet takıyor. Sera Kadıgil bugün istifa etmiş, İşçi Partisi'ne gitmiş. Daha önce milletvekili yaptığımız Aykan Erdemir Amerika'da Fetullah Gülen'in yanında, Bursa'dan geldi şimdi orada Türkiye aleyhine komisyonlar kurmuşlar, dernekler kurmuşlar, Türkiye aleyhine propagandalar yapıyorlar" dedi.

        "BUNLARI KİM ALDI PARTİYE"
        Açıklamalarına devam eden Sevigen, "Daha o kadar çok çoğaltacak isim var ki bunları kim aldı partiye? Bunları kim getirdi bu partiye, kim bunları milletvekili yaptı, bunları sorgulamayacak mıyız? Bunları sorguladığımız zaman bize kızamazlar. Partiyi bölye değiştireceklerse partiyi değiştiremezler. Bu partiyi değiştiremezler. Ben bütün CHP'lilerin ayağa kalkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



        "CHP'DE MUHALEFET ÇOĞUNLUKTA"
        CHP'li İlhan Cihaner'in başlattığı imza kampanyasına değinen Sevigen, "Cihaner başlatmış biliyorsunuz, bir imza kampanayasına gidiyor İlhan ve arkadaşları. Bizim arkadaşların bir kısmı da böyle bir düşünce içerisindeler. Aslında muhalefet çoğunlukta CHP'de. Değişik gruplarda Trabzon milletvekili Haluk Peşken var, Umut Oran var, diğer arkadaşlarımız var, bizler varız..." şeklinde konuştu.

        "PARTİ, KÖYÜ KASABASI OLMAYAN İNSANLARIN ELİNDE"
        Sevigen açıklamasının son bölümünde ise "Yeni bir hareket var tekrar. Ayrılan Muharrem arkadaşımız var, ayrılan Sarıgül var... Parti o kadar garip insanların elinde ki enterasan! Tabanı olmayan, ili olmayan, ilçesi olmayan, köyü olmayan, kasabası olmayan insanların elinde..." ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Güncel Mehmet Sevigen CHP'deki kara para gerçeğini A Haber'e anlattı, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı: Bu kara lekenin altından kalkamayız