Kanal İstanbul projesi kaç yılda tamamlanacak? Müsilaja çözüm olacak mı? Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün ilk kazmanın vurulacağı Kanal İstanbul projesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"1 yıl hazırlık 5 yılda yapım olarak düşünüyoruz. 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak" diyen Karaismailoğlu projenin ekonomiye sağlayacağı katkıya da dikkat çekti.

İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

6 YIL SONRA PROJE BİTMİŞ OLACAK

ilk kazma vuruluyor. Etaplar halinde de yapılabilir. Köprünün temeli atılacak diğer taşımalar için de çok yoğun bir iş var. 1 yıl hazırlık 5 yılda yapım olarak düşünüyoruz. 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak. Öngörümüz bu. Dünyanın en büyük projelerinden birisi ve uzun soluklu bir çalışma. Çok yoğun bir çalışma var son 5 yılda. Uzmanlar heyetler halinde ayrı ayrı raporlar hazırlıyor 30 farklı sektördeki uzman bilim adamlarıyla çalışıldı. Simülasyonların bir kısmı burada bir kısmı da yurt dışında yapıldı. Burada sadece kanalın coğrafi şekli var bunun bir çok yan unsur var ama şu an onları burada görmüyorsunuz. Bu su yoluna niye ihtiyaç var? Asıl buraya gelinmesi lazım. Önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir hareketten bahsediyoruz.

Kanalın uzunluğu 45 km. Bunun yüzde 70'i doğal su yolu. Bir su yatağı var orada Küçükçekmece ile Sazlıdere arasında kullanılan atıl bir yer var. Küçükçekmece Gölü de dahil olmak üzere yüzde 70'i zaten doğal su yatağı. Kanal uygun hale getirilip derinleştirilecek. Yüzde 30'unda bir hareket olacak. Derinleştirme işi zor mühendislik işi. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelecek 50 yılı planlamak zorundayız az para ile maksimum parayı sağlamak için master planlarınızın olması lazım.

"KANAL İSTANBUL ÇOK CİDDİ PARA KAZANACAK"

Dünyada ciddi bir ticari hareket var. Uzak Doğu'dan Batı Avrupa'ya bir 750 milyar dolarlık bir hareket var. Bu bir lojistik haritasıdır. İstanbul Boğazı ancak 25 bin gemiyi kaldırabilir. İstanbul'da şu anda yıllık 43 bin gemi geçiyor. Şu an Marmara'da onlarca gemi sırada bekliyor. Şu anda Boğazın yönetimi bakanlığımız tarafından yapılıyor.Sırada bekleyenler zaten hazırlar. Gemi sayıları arttığı zaman 3-4 güne çıkacak süre. Bekleme lojistik maliyetleri var gemilerin. Bugün için bile bu sıkıntı var. Bir de beklerken bile yüzlerce litre yakıt yakıyorlar bunun çevreye zararı da var. 100 bin dolar maliyetinde bekleyeceğine 80 bin dolar verip Kanal İstanbul'dan geçecek. Buraya mutlaka alternatif bir su yolu yapılması gerekiyor. Kanal İstanbul çok ciddi para kazanacak ve kendi yapım maliyetini kendisi karşılayacak.

Daha geçen hafta iki balıkçı kardeşimiz köprü altında konteynır gemisi çarpması sonucu hayatını kaybettiler geçmişte yine çok ciddi kazalar var. Biz kaza olmaması için olağanüstü bir mücadele var burada. Marmara'da bekleyen gemilerin hareketini sağlamak için alternatif bir su yoluna ihtiyacımız var. Bekleyen gemilerin çevreye çok ciddi zararları var. Kanal İstanbul'da gemiler kontrollü geçecek. Boğaz'dan kontrollü geçmek çok zor. Ters akıntılar var. İstanbul Boğazı'nı kontrollü verme şansımız olacak bekleyen gemi azalacak. Rahat bir alternatif yol olacağı için bir rahatlama olacak.

İstatistiği biz gemi sayısı ve boyuta göre yapıyoruz. Ticaret hacimlerinin artışına göre de düzenliyoruz. Yıl yıl artacak bu. Şu an 12 milyar tonluk bir hareket var ve bu 25 milyar tona çıkacak. Bu geleceğin projesidir. Büyük Türkiye'nin büyük projelere hazırlıklı olması gerekiyor.

MALİYETİ NE KADAR?

Bu uzun soluklu bir proje. Son 5 yıldır çok aktif çalışıyoruz. Uzamasının sebebini biz genel bütçeye yük olmadan bu projeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada gemi geçişlerinden pay alınacak bir o bir de büyük limanlar onlardan gelir sağlanacak. Karadeniz kıyısında çok ciddi limanlar olacak. İnşallah bitirdiğimiz zaman etrafındaki teknolojik alanlarıyla birlikte Türkiye'ye çok büyük değer katacak bir proje. Finansını kendi üreteceği için oradan sağlanacak.

Finans modelleri var. Finans trafiği ile ilgili çok yoğun bir çalışmamız var. Akıllı bir şehir olarak 500 bin nüfus planlandı. Bütün sektörlerde 200'ün üzerinde alanında uzman hocaların çalıştığı raporlar var. Yapılmış olan modeller ve etütler var. Bunların sonucu bu projelendirildi. Su yolları ile ilgili bir sorun yok. Kanal İstanbul güzergahı üzerinde herhangi bir orman alanı yoktur. Kanal İstanbul'un coğrafi fotoğrafında doğal bir su yolu var zaten. İkinci temel, diğer köprüler ve kanalın kazı işlemeleri için yapılacak. İhaleler sonrasında olacak. Burada 6 köprü ve 1 raylı geçit olacak.

"TOPLAM 15 MİLYAR DOLARLIK PROJE"

Toplamda 15 milyar dolarlık bir projedir bu. Bunun içinde hepsi içerisinde 6 tane köprünün maliyeti de 1.6 milyar dolar. 12 yılda kendi maliyetini karşılayacağını düşünüyoruz, bizim raporlarımız öyle gösteriyor. Bizim projede gecikmemizin en büyük sebebi genel bütçeye yük olmadan yapmaya çalışmamız. Gelir getirici bir proje bu 12 yılda maliyetini çıkaracak. 12 yılda bunu karşıladı ondan sonra ülke buradan yüzyıllar boyu para kazanacak. Hem işlev görecek hem de ülke buradan para kazanacak.

Finans görüşmeleri devam ediyor, bir fizibilitenizin olması lazım. Bu bir finans modeli. Yatırımcı buraya bir yatırım yapacak. Gemi sayısını taahhüt ederken bir fizibiliteye dayanarak vaat edeceğim. Bu bir finans modeli dünyanın her yerinde uygulanıyor.

KANAL, MÜSİLAJA ÇARE OLACAK MI?

Kanal İstanbul'un müsilaja etkisi ne olur diye sorulunca çıkartılan raporlar var. Karadeniz'den Marmara denizine kadar bir akıntı olacak. Müsilajın nedeni suyun sıcaklığının artması deniz kirliliği ve hareketsizlik. Karadeniz'in suyu geçtiğin etkileşim yönünde bir hareket olacak. Sıcaklığın düşmesinin etkisi olacak ve geçtiği oranda bir etkisi olacak. Müsilaj sorunun çözmez ama sorunun çözülmesinde katkısı olur.