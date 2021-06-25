Başkan Erdoğan'dan AK Partili vekillere kritik talimat: Vatandaşlarla daha sık buluşun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Milletvekillerinden, TBMM'nin 8 Temmuz'da tatile girmesinin ardından yaz boyunca vatandaşlarla bir araya gelmelerini isteyen Erdoğan'ın, "Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar gidin, sıkılmadık el bırakmayın" dediği öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıyla ilgili şunları kaydetti:
(Başkan Erdoğan) Devam eden projeler ve kendilerinin değerlendirmeleriyle ilgili görüşlerini paylaştılar. İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi. Milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza söylediği, vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmak gerektiğidir.
(Salgın tedbirleri, normalleşme dönemi) Teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin geçmişte yaptığı gibi yaz aylarında vatandaşlarımızla bir araya geleceği yoğun bir çalışma dönemi olacak.
Milletvekillerimizin illerine göre değerlendirmeleri, tarım, terörle mücadele konusu değerlendirildi.
Dış politikada Avrupa ve Afrika ile ilişkiler değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız tavsiye ve talimatlarının yanı sıra salgınla ilgili Türkiye'nin pozitif ayrışan yöntemlerini paylaştı.