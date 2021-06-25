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    18 yaş üstü aşılama başladı mı? 18 yaş üstü aşı randevuları açıldı mı? MHRS e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır?

    18 yaş üstü aşılama başladı mı? Sorusu bu sabah saatlerinde yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Bugün Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı aşılama programında yeni bir yaş grubuna geçiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sırasının 18 yaş üzerine geldiğini bildirdi. Bugünden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek. Dün Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın!" ifadelerini kullandı. Peki, 18 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    18 yaş üstü aşılama başladı mı?

    18 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusu merask ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sırasının 18 yaş üzerine geldiğini bildirdi. Bugünden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek. Peki, 18 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar!

    18 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu; Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak.

    Bu bilgilere göre 25 Haziran yani bugünden itibaren randevular açılacak ve 18 yaş üzeri aşılarını yaptırabilecek.

    18 YAŞ ÜSTÜ MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

    Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın. Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.


        Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.



        Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecekKoronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.
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        Haberler Güncel 18 yaş üstü aşılama başladı mı? 18 yaş üstü aşı randevuları açıldı mı? MHRS e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır?