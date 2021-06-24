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    • 25.06.2021 06:46
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 9 il için kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, toprak kayması, trafikte aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi. İşte il il 25 Haziran hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 9 il için kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, toprak kayması, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

    KIRKLARELİ °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

    EGE
    Az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 36°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 38°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 36°C
    Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C
    Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 37°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu

    HATAY °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ANKARA °C, 29°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 28°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 28°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu

    KONYA °C, 29°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 26°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 30°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 26°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 31°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BAYBURT °C, 31°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 25°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 31°C
        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 9 il için kuvvetli yağış uyarısı!