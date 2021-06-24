YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM duyurdu!

YKS 2021 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınav başlamadan merak edilen konular arasında yer aldı. YKS sınavı bu hafta sonu (26-27 Haziran)TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. Konu hakkında ÖSYM tarafından bilgi geldi ve sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar!
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe takvim.com.tr'de yer vereceğiz.
YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2021?
YKS sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.
26 Haziran Cumartesi - Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak-Sınav süresi 135 dakika
27 Haziran Pazar-Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15te başlayacak-Sınav süresi: 180 dakika
27 Haziran Pazar- Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak- Sınav süresi: 120 dakika