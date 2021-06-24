Yerli aşı TURKOVAC için rekor başvuru: Faz-3 çalışması 5 ülkede 3 bin kişi üzerinde yapılacak

İnaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz 3 çalışması için belirlenen şartları taşıyan 43 bin 74 gönüllü aşılanacaktı ama kısa sürede 883 bin 384 gönüllü rekor başvuru yaptı. Gönüllülere ilk dozlar Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulandı. Faz-3 çalışması İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ankara'da ise Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi'nde başlatılacak. İşte TURKOVAC ile ilgili değerlendirmeler:



Hafta başında yerli ve milli aşımızla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görüşmesinde ismine ilişkin Başkan Erdoğan'ın Turkovac önerisi üzerine harekete geçildi ve Faz-3 çalışması ile birlikte ismi de belirlenmiş oldu.