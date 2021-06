Yerli aşı TURKOVAC için rekor başvuru: Faz-3 çalışması 5 ülkede 3 bin kişi üzerinde yapılacak

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESI DEKANI PROF. DR. TUFAN TÜKEK: Koronavirüs aşılarının güvenilirliğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar oluyor. Bu kapsamda da insanımız, yerli aşıyı daha güvenli buluyor.



Kendi insanın ürettiği aşıya bu nedenle rekor düzeyde gönüllü başvurusu olabliyor. Oysa dünyada her aşı çalışması insanlığa hizmet için yapılıyor.

Bu insanımızın, Türk bilim insanına ne kadar güvendiğinin teveccühü. İlaç ve aşı stratejisi her ülke için önemli.



Her ülke için kendi aşısını üretmek çok önemli.



FAZ-3 ÇALIŞMASI, 5 ÜLKEDE 3 BİN KİŞİYLE YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini TURKOVAC olarak açıkladığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde geliştirilen yerli aşı fotoğraflandı. Faz-3 aşamasıyla son dönemece giren yerli aşı TURKOVAC, Türkiye ile birlikte aynı anda Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da 3 bin kişi üzerinde denenecek.