SON DAKİKA: Türkiye'de eylem planı yapan terör örgütü PKK üyesi Şanlıurfa'da yakalandı!

AK Parti'li vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı.
Terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. S.P.'nin, örgüt tarafından AK Parti'li Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini söylediği öğrenildi.
BİRECİK'TE YAKALANDI
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Birecik ilçesinde yakalandı.