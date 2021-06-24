SON DAKİKA: Türkiye'de eylem planı yapan terör örgütü PKK üyesi Şanlıurfa'da yakalandı!

9 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım eden 9 kişi, Birecik ve Suruç ilçeleri ile Gaziantep'te gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ile gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 10 şarjör ve 1 termal dürbün ele geçirildi.