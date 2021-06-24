Delta varyantı nedir? Delta varyantı etkileri nelerdir? Delta varyantı hangi illerde görüldü?

16 ilde görülen 134 Delta varyantının şu anlık ciddi bir oran olmadığını söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"Bu varyantın her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyantta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıların erken dönemde yapılmasının önemiyle birlikte biz iki dozla Delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz.

Aşılamayı 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde, aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi 4 haftaya da çekebiliriz."