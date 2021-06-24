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    • 24.06.2021 09:52
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    Delta varyantı nedir? Delta varyantı etkileri nelerdir? Delta varyantı hangi illerde görüldü?

    Delta varyantı nedir? Delta varyantı etkileri nelerdir? Ülkemizde delta varyantının nerelerde görüldüğü açıklandı. Dokuz ülkede görülen 'Delta Plus' varyantının bulaşıcılığı korkutuyor. Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldü. Genç yaştaki hastalar 'daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi' hissetti. Peki, delta varyantı nedir? İşte, delta varyantı etkileri hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Delta varyantı nedir? Delta varyantı etkileri nelerdir? Delta varyantı hangi illerde görüldü?

    Delta varyantı etkileri nelerdir? Delta varyantı nedir? Delta varyantı hangi illerde görüldü? İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantı, bulaşıcılık hızıyla diğer varyantların önüne çıkıyor. Aşılama çalışmalarını tamamlayan İsrail'de bile alarm verilen Delta varyantı etkileriyle göze çarpıyor. Peki, delta varyantı nedir?

    DELTA VARYANTI NEDİR?

    Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

    DELTA VARYANTI ETKİLERİ NELERDİR?

    Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

    Mutasyona uğradığı düşünülen bir varyantın daha kolay ve hızlı bulaşma, daha ağır seyreden hastalık ve antikora karşı gösterdiği direnç gibi kriterlerden en az birini yerine getirdiğine kanıt bulunabilirse "endişe varyantı" olarak sınıflandırılıyor.

        DELTA VARYANTI HANGİ İLLERDE?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

        Dünyayı tehdit eden Delta varyantına ilişkin bilgi veren Koca, "Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, 18'i Düzce'de, 8'i Van'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü İzmir'de, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde görüldü" dedi.

        16 ilde görülen 134 Delta varyantının şu anlık ciddi bir oran olmadığını söyleyen Koca, şöyle devam etti:

        "Bu varyantın her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyantta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıların erken dönemde yapılmasının önemiyle birlikte biz iki dozla Delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz.

        Aşılamayı 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde, aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi 4 haftaya da çekebiliriz."
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