Delta varyantı nedir? Delta varyantı etkileri nelerdir? Delta varyantı hangi illerde görüldü?

Delta varyantı etkileri nelerdir? Delta varyantı nedir? Delta varyantı hangi illerde görüldü? İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantı, bulaşıcılık hızıyla diğer varyantların önüne çıkıyor. Aşılama çalışmalarını tamamlayan İsrail'de bile alarm verilen Delta varyantı etkileriyle göze çarpıyor. Peki, delta varyantı nedir?
DELTA VARYANTI NEDİR?
Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.
DELTA VARYANTI ETKİLERİ NELERDİR?
Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.
Mutasyona uğradığı düşünülen bir varyantın daha kolay ve hızlı bulaşma, daha ağır seyreden hastalık ve antikora karşı gösterdiği direnç gibi kriterlerden en az birini yerine getirdiğine kanıt bulunabilirse "endişe varyantı" olarak sınıflandırılıyor.