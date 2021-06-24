Kimlik kontrolü yapan polis memuru otomobilden silahlı saldırıya uğradı! Saldırganlar kıskıvrak yakalandı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Galeri Caddesi ile 608 Sokak kesişiminde kimlik kontrolü yapmaya başladı. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.Y., C.E., E.T. ve T.A.'ya idari para cezası uyguladı. O esnada ekibin yanından geçen 34 DDG 363 plakalı otomobilin içerisindeki bir şahıs, polis ekibine 2 el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin sağ bacağına isabet etmesi sonucu polis memuru Efe A. yaralandı. Saldırının ardından saldırganlar araçla hızla kaçarken, yaralı memurun meslektaşı polis telsizi üzerinden "polise silahlı saldırı" olduğu yönünde anonsta bulundu. Yaralı polis memuru ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.