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    • 04.06.2021 09:32
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    Sabah gazetesi yazarı : Ankette CHP'ye yüzde 24.8, ama Kılıçdaroğlu'na yüzde 6.5 oy çıktı!

    Erken seçim naraları atan CHP'li , Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu dolaylı yoldan belirtti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylık hayalleri gelen son anketle yerle bir oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve söz konusu son anketi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , "Aramızda kalsın, aynı ankette CHP'ye yüzde 24.8, ama Kılıçdaroğlu'na yüzde 6.5 oy çıkmış" dedi.

    takvim.com.tr

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıl var ama muhalefet cephesinde adaylık konusunda tartışmalar erken başladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.

    Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından gündem hareketlenmiş acaba yıllardır iktidar hayali kuran ama başaramayan CHP'nin yeni adayı Kılıçdaroğlu mu? sorusunun yanıtı aranmaya başladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusuna açık kapı bıraksa da ittifakın diğer ortağı İYİ Parti anket sonuçlarını görmekten yana.

        CHP, "anket ve kamuoyu yoklamaları ile aday belirlensin" dedi. Ama bir yandan ibreyi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çevirdi.

        CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cumhurbaşkanı adaylığı hakkında "2018'de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem" derken parti sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir yayında kullandığı "Seçildiğim zaman" ifadesini açıkladı. Öztrak, "Genel başkanımızın katıldığı programda bu soru üzerine yanıtı son derece açıktır" dedi.

        Tüm bu yaşananlar CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu gösterdi. Ancak gelen son anket CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayallerini suya düşürecek cinsten.

        Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yapılan anketi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Aramızda kalsın, aynı ankette CHP'ye yüzde 24.8, ama Kılıçdaroğlu'na yüzde 6.5 oy çıkmış" ifadelerini kullandı.

        İşte konuyla ilgili yazıdan bir kısım:
        Bir anket daha yapılmış.
        Muharrem İnce yüzde 1.4...
        Mustafa Sarıgül yüzde 1.1...
        Ali Babacan yüzde 1...
        Ahmet Davutoğlu, sıkı durun, yüzde 0.1...
        Fatih Erbakan bile ondan daha yüksek, yüzde 0.2...


            Hani "Acaba Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nı bozup onunla mı ittifak kuracak" diye siftinenler var ya, onlara haber: Temel Karamollaoğlu yüzde 0.5...
            Alın hayrını görün.
            Fakat "Hadi gene iyisiniz" demek geliyor içimden.
            CHP'nin hazırladığı o saçmasapan seçim tasarısı yürürlüğe girse, yani "Yüzde 1 alan siyasi partilerin genel başkanları Meclis'e girebilse", İnce de, Sarıgül de, hatta Babacan bile Meclis'teler!
            İstedikleri de bu değil miydi?

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            Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç: Ankette CHP'ye yüzde 24.8, ama Kılıçdaroğlu'na yüzde 6.5 oy çıktı!