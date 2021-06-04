CHP, "anket ve kamuoyu yoklamaları ile aday belirlensin" dedi. Ama bir yandan ibreyi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çevirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cumhurbaşkanı adaylığı hakkında "2018'de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem" derken parti sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir yayında kullandığı "Seçildiğim zaman" ifadesini açıkladı. Öztrak, "Genel başkanımızın katıldığı programda bu soru üzerine yanıtı son derece açıktır" dedi.