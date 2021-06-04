Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıl var ama muhalefet cephesinde adaylık konusunda tartışmalar erken başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından gündem hareketlenmiş acaba yıllardır iktidar hayali kuran ama başaramayan CHP'nin yeni adayı Kılıçdaroğlu mu? sorusunun yanıtı aranmaya başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusuna açık kapı bıraksa da ittifakın diğer ortağı İYİ Parti anket sonuçlarını görmekten yana.