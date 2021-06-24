AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Yüzde 45 oyumuz var





'AÇLIK EDEBİYATI YAPIYORLAR, BOL BOL HEYKEL AÇIYORLAR'

AK Parti'li belediyelerin hizmet etmesinin yanında gönül belediyeciliği de yaptığını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bütün şehirlerde dikkat edin büyük projelerin tamamı neredeyse 2000'lerden sonradır, bizim iktidarımıza tesadüf eder. Her seçimde biz birinci oluyoruz. 2004'te AK Parti olarak seçimlere girdik yüzde 40'lar civarında bir oyumuz var. 2009'da, 2014'te aynı şekilde. Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine. Elhamdülillah. Yani millet bize yine oy veriyor, bize güvenini devam ettiriyor. 'Sorunlarım kim çözer' diye dışarıya bir sorun, cevap olarak birinci sırada çok miktarda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Dikkat edin CHP'nin yapmaya çalıştığı baştan sona bir algı operasyonudur. Olmayan bir şeyi varmış gibi, yapmadıkları bir şeyi yapıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet bazı şehirlerde şimdi iktidardalar seçmenin tercihidir saygı duyarız ama lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak CHP'li belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün sabah gördüm yine bir heykel açılışı vardı. Demek ki bunların ihtiyacı da heykeleymiş."