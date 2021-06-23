Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilo kokain ele geçirildi.



Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador'dan Mersin'de limana getirilen 5 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Limanda gerekli tedbirler alınarak riskli konteynerler gemiden indirilip x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı.







Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 adet siyah renkli çanta tespit edildi. Bu çantalara dedektör köpeklerin tepki vermesinin ardından, çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı. Çantalarda toplam 463 kilo ağırlığında, sıkıştırılmış halde 404 paket bulunduğu belirlendi. Paketlerin içerisinden alınan numunenin analizinde ele geçirilen maddenin kokain cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.







Ele geçirilen 463 kilo kokain ile bir önceki operasyonda ele geçirilen rekor miktardaki kokainin toplam ağırlığı 1 ton 763 kilogram oldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir.



Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.



Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz.. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 22, 2021