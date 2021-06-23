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    • 23.06.2021 09:40
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    Zehir tacirlerine ağır darbe: 'nda 463 kilogram ele geçirildi

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gümrük Muhafaza ekiplerince 'nda 463 kilogram ele geçirildiğini duyurdu.

    Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 463 kilogram

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 'nda 463 kilo ele geçirildi.

    Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador'dan Mersin'de limana getirilen 5 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Limanda gerekli tedbirler alınarak riskli konteynerler gemiden indirilip x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı.



    Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 adet siyah renkli çanta tespit edildi. Bu çantalara dedektör köpeklerin tepki vermesinin ardından, çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı. Çantalarda toplam 463 kilo ağırlığında, sıkıştırılmış halde 404 paket bulunduğu belirlendi. Paketlerin içerisinden alınan numunenin analizinde ele geçirilen maddenin kokain cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.



    Ele geçirilen 463 kilo kokain ile bir önceki operasyonda ele geçirilen rekor miktardaki kokainin toplam ağırlığı 1 ton 763 kilogram oldu.
    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Güncel Zehir tacirlerine ağır darbe: Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi