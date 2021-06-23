4. yargı paketinde flaş gelişme! Bunu yapanan 15 yıl hapis! Zincirleme suç sayılacak!

Mevcut uygulamada, her vergi dönemi için ayrı ceza verilip, örneğin 5 dönemin cezası toplanıyordu. Yeni düzenlemede ise tek ceza uygulaması yapılacak.
Cezanın 12 ya da 15 yıl olması üzerinde duruluyor. Vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, tüm borcunu öderse, idareye karşı dava açmazsa veya açtığı davalardan vazgeçerse cezası yarı oranında indirilecek.
AK PARTİ GÜNDEMİNE ALDI
Çalışmanın önerge ile Genel Kurul ya da komisyon aşamasında 4'üncü yargı paketine eklenmesi hedefleniyor. Mevcut sistemde sahte fatura ve belge düzenleyenlere 18 aydan 3 yıla kadar ceza veriliyor. Her mali yıl için ayrı ceza verildiği için toplamda 40 yıla kadar varan cezalar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sahte fatura ve belge düzenleme suçunun zincirleme suç haline getirilmesine ilişkin çalışma yapılmış ve bu yargı paketi içinde yer almıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Sahte fatura düzenlenmesinin zincirleme suç kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklardan gelen itirazlar üzerine son anda paketten çıkartılmıştı.