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    Son dakika: 'nda 1 ton kokain ele geçirildi

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , Gümrük Muhafaza ekiplerinin 'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Muş, "Bu Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.

    Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

    Ticaret Bakanı , Gümrük Muhafaza ekiplerinin 'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Muş, "Bu Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.



    Bakan Muş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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