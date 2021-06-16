Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Muş, "Bu Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021
Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.
Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh
Bakan Muş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.