Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2021 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 09:08
    ABONE OL

    Habertürk yazarı 'dan kendisini eleştiren başörtülü 'e skandal sözler: Yaratık

    Geçmişi başörtü hakkındaki çirkin söylemleri ile dolu Habertürk yazarı , Twitter’da kendisini eleştiren ’e skandal sözler kullandı. Altaylı’nın, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma'' ifadelerine sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

    Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu kez de sosyal medyada skandala imza attı.

    KADIN GAZETECİYE ''YARATIK'' İFADESİNİ KULLANDI
    Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.

    ''YANIMDA OLSAYDILAR DÖVERDİM''
    Altaylı'nın bu ilk vukuatı değil.

        1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.

        Hürriyet'teki köşe yazısında ise "Yeni vatandaşlık görevim" başlıklı yazısında "Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim" demişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        En az 767 TL ödenecek! On binler için yeniden başlıyor
        Haberler Güncel Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan kendisini eleştiren başörtülü Cemile Taşdemir'e skandal sözler: Yaratık