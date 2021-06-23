İBB koruma demirlerini yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koydu

Arnavutköy Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere İBB tarafından restore edildi. Aylardır süren çalışmalar sonucunda dere kenarında araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şoke oldu.