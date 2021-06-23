Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2021 09:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 09:33
    ABONE OL

    İBB koruma demirlerini yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koydu

    CHP'li şaşkınlık yaratan bir icraate imza attı. ’de aylardır düzenlemesi tamamlanamayan Şirindere’nin etrafına yapılan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler gözlerine inanamadı. Koruma demirleri yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koyuldu.

    İBB'den şaşkınlık yaratan icraat

    Arnavutköy Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere İBB tarafından restore edildi. Aylardır süren çalışmalar sonucunda dere kenarında araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şoke oldu.

    Koruma demirleri derenin içerisine koyuldu ve yol kenarında hiçbir önlem alınmadı.


    Mahallede yaşayan ve koruma demirleri ile ilgili konuşan Hüseyin Laloğlu, "Biz buranın kapalı gitmesi ile ilgili defalarca dilekçe verdik.

        Kapalı olsaydı buraya çöp falan da düşmezdi ama şuanda burada yapılan korkuluklar çok anlamsız yani.

        Buraya çoluk çocuk düşer, yaşlı düşer, araba düşer neden böyle oldu anlayamadık yani" şeklinde konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Altaylı'dan başörtülü Taşdemir'e skandal sözler: Yaratık
        Haberler Güncel İBB koruma demirlerini yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koydu