Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç var? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

Bakan Karaismailoğlu'nun diğer açıklamaları şu şekilde;

Yabancıların yaptığı yatırım bu ülkenin kaynağı oluyor.

Önümüzdeki hafta bilim adamları çıkıp konuşacak. Yapılan simülasyon, model, araştırmalar var. Hepsine tek tek hocaların verdiği cevaplar var. Biz hocalarımızla sürekli istişare halindeyiz.

Karadeniz'den Kanal İstanbul'a temiz su gelecek.

Karadeniz'den gelen su müsilajın oluşmamasına etkisi olacak.

Haliç'i toprakla kapatalım deniyordu. Ne oldu? Oradaki çamur transfer edildi, Boğaz'dan Marmara'dan sular bağlandı. Şu anda Haliç'te balık tutuluyor. Bunu yapan yine AK Parti'ydi.

Marmara özümüzdeki günlerde temizlenecek inşallah.