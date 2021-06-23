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    • 24.06.2021 01:14
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    Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç var? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Karaismailoğlu, muhalefetin yönelttiği, "İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek varken gemiler neden Kanal İstanbul'u tercih etsin?" eleştirilerine yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Gemilerin sayıları ve boyutları artmaya başladı. 10 sene sonra Boğaz'dan 78 bin gemi geçmesini bekliyoruz. Bu kadar geminin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil. Bu da gemilerin beklemesi demek. Bir geminin bekleme maliyeti yaklaşık 104 bin dolar. İşletmeler bu hesaplamaları yaparak Kanal İstanbul alternatifine yönlenecek." ifadelerini kullandı.

    Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç var?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı TV programında Kanal İstanbul projesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

    MUHALEFETİN İDDİALARI BOŞA ÇIKTI
    Her geçen gün kullanımı azalan gemilerin İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek varken, neden kanaldan ücretli olarak geçmeyi tercih edeceği sorusuna yanıt veren Karaismailoğlu, "Gemilerin sayısı düşmüyor. Gemi boyutları olabilecek en büyük boyuta geldi. Günümüzde 43 bin geminin geçtiği Boğaz'dan geçiş, önümüzdeki 10 yılda 78 binlere çıkacak. 78 bin geminin buradan geçmesi mümkün değil. 43 binde bile zorluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "BOĞAZ'I İSTANBUL'A KAZANDIRMAMIZ GEREK"
    Geçtiğimiz günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında iki balıkçının transit gemi çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'nın İstanbul'a kazandırılması gerekiyor. Biz etkinliklere izin veremiyoruz gemi trafiğinden dolayı. İstanbul Boğazı'nda bunların yanında bir de şehir içi seferler var. 500 bin sefer yapılıyor. Tüm bunlar bir kargaşa yaratıyor." ifadelerini kullandı.

    KANAL İSTANBUL NEDEN TERCİH EDİLSİN?
    Samatya ve Zeytinburnu açıklarında yüzlerce geminin beklediğini ifade eden Bakan, "Kanal İstanbul'dan geçiş zorunlu olmayacak. Bu gemilerin bekleme maliyetleri var. Bir gemi, ortalama 34.5 saatlik bekleme için 104 bin dolar zarar uğruyor. Beklemek pahalı olacağı için işletmeler parasını verip geçecek. O yüzden Kanal İstanbul'u tercih edecekler. Alternatif bir su yolu olacak." şeklinde konuştu.

        KENDİ BÜTSEÇİSİNİ KENDİ ÜRETECEK
        Karaismailoğlu, "Fabrikalar kuruyoruz. İlçelere kadar her bölgede organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Kanal İstanbul bütçesi burada üretilecek zaten. Deprem konusunda burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın imar planlarında riskli binaların dönüştürülmesi gereken yerler ayrılmıştır." dedi.

        Bakan Karaismailoğlu'nun diğer açıklamaları şu şekilde;
        Yabancıların yaptığı yatırım bu ülkenin kaynağı oluyor.

        Önümüzdeki hafta bilim adamları çıkıp konuşacak. Yapılan simülasyon, model, araştırmalar var. Hepsine tek tek hocaların verdiği cevaplar var. Biz hocalarımızla sürekli istişare halindeyiz.

        Karadeniz'den Kanal İstanbul'a temiz su gelecek.

        Karadeniz'den gelen su müsilajın oluşmamasına etkisi olacak.

        Haliç'i toprakla kapatalım deniyordu. Ne oldu? Oradaki çamur transfer edildi, Boğaz'dan Marmara'dan sular bağlandı. Şu anda Haliç'te balık tutuluyor. Bunu yapan yine AK Parti'ydi.

        Marmara özümüzdeki günlerde temizlenecek inşallah.

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