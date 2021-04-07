Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamada "Milletimize bir müjde vermek istiyorum" dedi ve hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Buradan milletimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı. İki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir İstanbul'un depreme hazırlığını da hızlandıracaktır.