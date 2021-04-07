Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamada "Milletimize bir müjde vermek istiyorum" dedi ve hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Buradan milletimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı. İki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir İstanbul'un depreme hazırlığını da hızlandıracaktır.
Karadeniz'de hem biz hem de kıyısı olan ülkeler sürekli büyük ve yeni limanlar yapıyor. Bu durum gemi trafiğinin daha da artacağına işaret ediyor. Tehdit ediyor.
Bütün müteahhitlerin elinden geliyoruz, geldiğimizde ödemeleri vesaire... Ellerinden alırız ve kendilerini de kenara koyarız. böyle bir devletin devamlılığına inanmak olabilir mi? Şartları zorlayarak Boğaz'daki gemi trafiğini sürdürüyoruz.