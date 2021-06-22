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    • 22.06.2021 16:24
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    CHP lideri HDPKK'ya kalkan oldu: "Siyasi partileri kapatmak doğru değil"

    CHP Genel Başkanı , eli kanlı terör örgütünün Meclis'teki temsilciliğini yapan HDP'ye adeta kalkan oldu. Kılıçdaroğlu "Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılaştırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer; ama bu iş, bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil" dedi. Kılıçdaroğlu, 13 yıl önce 'nin kapatılmasına ilişkin dava ile ilgili "Savcı gereğini yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

    Kılıçdaroğlu HDPKK'ya kalkan oldu

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayarak, "Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılaştırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer; ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, kimin için olursa olsun; haksızlığa karşı çıkmak, insan olarak bizim görevimizdir. Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir" dedi.


    MİLLETİN PARTİSİNE KARŞI, KANDİL'İN PARTİSİNE KALKAN OLDU!
    Aynı Kılıçdaroğlu yıllar önce 'ye yönelik açıklan kapatma davası için, "Davayı açtı diye Cumhuriyet savcısını neredeyse vatan haini ilan ettik. Oysa kişi kendi işini yaptı." demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri samimiyetsiz ve iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

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